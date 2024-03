Lula perde seguidores, enquanto Bolsonaro cresce no Instagram

Ex-presidente ganhou 135.295 seguidores; já o petista perdeu 22.985 nos últimos 30 dias, segundo o app de estatísticas Instrack

PODER360 18.mar.2024 (segunda-feira) – 9h27



Nos últimos 30 dias, o número de seguidores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Instagram caiu 0,18%, enquanto o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu 0,5%. Os dados são do Instrack. Segundo a plataforma, Lula perdeu 22.985 seguidores de 18 de fevereiro até esta 2ª feira (18.mar). O presidente tem 13,1 milhões de perfis que o seguem na rede social. Já Bolsonaro, ganhou 135.295 seguidores no mesmo período. O ex-presidente tem, ao todo, 25,6 milhões de seguidores.