Lula promete verba para reconstrução de rodovias estaduais de SP

Presidente Lula determinou direcionamento de verbas ao governador Tarcísio de Freitas para reconstrução de rodovias estaduais 22/02/2023 11:45, atualizado 22/02/2023 11:45

Fábio Vieira/Metrópoles

O presidente Lula determinou que o Ministério dos Transportes direcione verbas para colaborar com a reconstrução de rodovias estaduais em São Paulo, que ficaram intransitáveis após as chuvas do último final de semana, na região de São Sebastião, litoral norte do estado.

A ajuda ocorre em meio à aproximação entre Lula com o governador paulista Tarcísio de Freitas, ex-ministro e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse à coluna que o montante necessário será calculado após a remoção total de escombros dos deslizamentos.

“O que o foi determinado pelo presidente é que o governo federal vai colaborar financeiramente, mesmo sendo rodovias estaduais”, afirmou o ministro.

Segundo Renan Filho, a rodovia Rio-Santos ainda tem 12 pontos de interrupção total ou parcial. Já a rodovia Mogi-Bertioga está totalmente interrompida.

Tragédias provocadas por tempestades são muito comuns no Sudeste do país. Apesar do volume de chuva não ser algo atípico na região, deslizamentos de terras e alagamentos continuam desabrigando e causando a morte de muitas pessoasDivulgação/Prefeitura de Franco da Rocha

Em São Paulo, chuvas fortes são responsáveis por verdadeiros estragos. Além de causar prejuízo aos cofres públicos, tempestades que ocorrem no verão têm deixado mortos e rastros de destruição por anosAgência Brasil/ Reprodução

No início de 2022, por exemplo, chuvas intensas que atingiram diversas regiões de São Paulo e causaram desmoronamentos, alagamentos e deslizamentos de terras, também deixaram sete crianças e 14 adultos mortos. Segundo o Governo do estado, a tragédia ainda deixou 500 mil famílias desabrigadas ou desalojadasFabio Vieira/FotoRua/NurPhoto via Getty Images

Em 2020, fortes chuvas atingiram o litoral paulista, deixaram 45 mortos por deslizamento de terra e dezenas de famílias sem moradia. Além de civis, dois bombeiros que ajudavam no resgate das vítimas também morreram soterrados. Essa foi considerada uma das maiores tragédias do estadoFábio Vieira/Especial Metrópoles

Em 2019, cerca de 38 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas e desabrigadas devido a fortes chuvas e tempestades com raios. Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de São Paulo, a média foi de quase uma vítima a cada dois diasReprodução

No início de 2018, fortes chuvas causaram deslizamentos, alagamentos e queda de árvores. Para realizar o resgate das vítimas, bombeiros tiveram que recorrer a helicópteros com cestos. Ao menos 10 pessoas foram mortas e dezenas perderam suas casasReprodução

No início de 2017, ao menos 20 pessoas foram mortas devido aos temporais que acometeram o estado de São Paulo. Chuvas fortes fizeram com que córregos transbordassem e ao menos oito cidades ficaram alagadas. A tragédia deixou várias pessoas desabrigadas Reprodução

No início de 2016, uma tempestade interditou o Aeroporto Internacional de Guarulhos, fez com que rios transbordassem e causou deslizamentos de terra. Ao menos 14 pessoas morreram soterradas e quatro afogadasDivulgação/ Governo de São Paulo

Em 2013, chuvas fortes e tempestades de raio causaram verdadeiro estrago no estado paulista. Ao menos 25 pessoas morreram em decorrência das enchentes e por incidência de raios. Segundo a defesa civil de São Paulo, centenas de pessoas ficaram desabrigadasDivulgação/Prefeitura de Franco da Rocha

Em 2011, adultos e crianças morreram soterrados ou afogados durante uma tempestade em São Paulo que causou deslizamento de terra e alagamentos. Além dos mortos, várias pessoas ficaram feridas ou desalojadasReprodução TV Globo

