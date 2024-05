Lula prorroga GLO em portos e aeroportos por mais 30 dias

Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

1 de 1 Imagem colorida de Lula com Tomás Paiva, comandante do Exército, em evento do Dia do Exército, em Brasília – Metrópoles – Foto: Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophotoO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prorrogou o emprego de agentes de forças de segurança federais para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo por mais 30 dias. Com isso, fica autorizada a atuação dos militares até 4 de junho.

A decisão foi tomada com base em um parecer dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Defesa, José Múcio Monteiro. Os chefes das pastas consideraram que ainda há pendências para a conclusão de algumas medidas.

Além disso, avaliaram os “bons resultados” alcançados pela operação.

Atualmente, agentes das Forças Armadas, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal atuam no Porto do Rio de Janeiro, Porto de Itaguaí (RJ) e Porto de Santos (SP), além do Aeroporto do Galeão, no Rio, e no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

A GLO foi implementada em novembro do ano passado. De lá para cá, foram apreendidas 172,3 toneladas de drogas e 282 armas. Além disso, 3.178 pessoas foram presas.

