Lula prorroga GLO nos portos e aeroportos de RJ e SP por 30 dias

Operação tem o objetivo de combater o crime organizado que usa os locais para o tráfico de armas e drogas

19.abr.2022

3.mai.2024 (sexta-feira)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu prorrogar por 30 dias a operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) nos portos de Itaguaí (RJ), Rio de Janeiro e Santos (SP) e nos aeroportos do Galeão (RJ) e de Guarulhos (SP). A decisão foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) nesta 6ª feira (3.mai.2024). Eis a íntegra (PDF – 1 MB).

Com início em 6 de novembro de 2023, a operação que visa a combater o crime organizado que usa os locais para o tráfico de armas e drogas irá continuar. Lula tinha até esta 6ª feira (3.mai) para decidir se ampliaria ou não a operação.

O anúncio da GLO se deu depois que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), pediu apoio federal no combate ao crime organizado no Estado. Em 23 de outubro do ano passado, 35 ônibus e 1 trem foram queimados em resposta a uma operação policial que acabou com a morte de um miliciano. Foi um dos piores episódios de conflito com milícias na capital fluminense.

A GLO é assegurada pela Constituição Federal, que dá ao presidente o poder de convocar as Forças Armadas nos casos em que há o esgotamento das forças de segurança pública tradicionais em situações consideradas graves perturbações da ordem.

Segundo o então ministro da Justiça, Flávio Dino, com a medida, militares passam a ter poder de polícia nesses locais e podem fazer “de tudo”, desde revistas a policiamento e prisões. Atualmente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública é comandado por Ricardo Lewandowski.