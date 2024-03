Lula publica foto com imagem de Cristo por 6ª Feira Santa

O presidente tem alta rejeição entre o público evangélico, mas desejou que a todos “um encontro em família com paz”

A imagem de Jesus Cristo fixada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhou o petista em seus 2 primeiros mandatos Ricardo Stuckert/PR – 24.jul.2023

PODER360 29.mar.2024 (sexta-feira) – 15h13



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta 6ª feira (29.mar.2024) uma foto com uma imagem de Jesus Cristo crucificado, que fica no Palácio do Planalto. Trata-se de uma homenagem à 6ª Feira Santa, feriado cristão que lembra a morte de Cristo.

“6ª Feira da Paixão. Um dia para refletir sobre os ensinamentos do Cristo de perdão e esperança. Dia de reforçar nossos laços. Com o desejo de que todos possam ter um encontro em família com paz e compaixão”, escreveu o petista no X (antigo Twitter).

LULA E CRISTÃOS O governo Lula começou o 2º ano de seu 3º mandato aprovado por 59% do eleitorado que diz se identificar como católico. A taxa recuou 3 pontos percentuais em relação ao início da administração, quando o petista era aprovado por 62%. Os dados são da pesquisa PoderData, realizada de 27 a 29 de janeiro de 2024.

O cenário no eleitorado que se considera evangélico é mais negativo para o governo. Nesse estrato específico, os percentuais são o inverso do registrado no eleitorado católico: 6 em cada 10 entrevistados (58%) dizem desaprovar a administração petista. A taxa oscilou 2 pontos percentuais para cima desde janeiro de 2023.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 27 a 29 de janeiro de 2024, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 229 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%.

Para chegar a 2.500 entrevistas que preencham proporcionalmente (conforme aparecem na sociedade) os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica, o PoderData faz dezenas de milhares de telefonemas. Muitas vezes, são mais de 100 mil ligações até que sejam encontrados os entrevistados que representem de forma fiel o conjunto da população. Saiba mais sobre a metodologia lendo este texto.

O presidente Lula tem feito acenos ao eleitorado religioso em seus discursos, com ênfase aos evangélicos, mirando as eleições de 2024.

Na Conferência Eleitoral do PT, realizada em 8 de dezembro, o petista afirmou que seu partido precisa se comunicar melhor com o grupo, que compõe a base eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): “Como é que a gente vai chegar nos evangélicos? Não é individualmente um problema de uma pessoa. É a narrativa que temos que aprender para conversar com essa gente”.

Já dentre os católicos, Lula segue a relação tradicional, marcada, principalmente, pela proximidade com o papa Francisco. Em dezembro, o pontífice enviou uma carta ao líder brasileiro para tratar de assuntos relacionados a COP28, da qual esteve ausente. Também em meados de dezembro, o presidente deu os parabéns ao chefe da Igreja Católica por seu aniversário. Ao longo do ano, eles trocaram presentes.