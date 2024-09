Lula reafirma compromisso de erradicar a fome no Brasil até 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou seu compromisso de erradicar a fome no Brasil até 2026, considerando essa meta um dever ético, moral e religioso. Durante um fórum empresarial realizado no México, ele mencionou que, no último ano, 24,4 milhões de brasileiros conseguiram superar a fome, embora ainda existam 2,5 milhões de pessoas enfrentando insegurança alimentar. De acordo com o “Mapa da Fome” da ONU (Organização das Nações Unidas), a situação de insegurança alimentar severa no Brasil apresentou uma redução de 85% em 2023. No entanto, a fome ainda afeta cerca de 1,2% da população brasileira, evidenciando que, apesar dos avanços, o problema persiste e requer atenção contínua.

Lula atribuiu a fome a “escolhas políticas”, enfatizando que o mundo possui capacidade suficiente para produzir alimentos para todos. O que falta, segundo ele, são as condições adequadas para que as pessoas tenham acesso a esses recursos alimentares. Em outubro de 2023, o presidente já havia se comprometido a eliminar a fome até 2026. Além de abordar a questão da fome, Lula também se encontrará com a nova presidente do México, Claudia Sheinbaum. O objetivo desse encontro é discutir potenciais acordos econômicos que possam beneficiar tanto o Brasil quanto o México, fortalecendo as relações entre os dois países.

