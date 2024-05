Lula recebe ex-jogador Petkovic para encontro com embaixador da Sérvia

Presidente esteve com embaixadores no Palácio do Planalto para receber credenciais

Na foto, da esquerda para direita, a primeira-dama Janja, o ex-jogador de futebol Dejan Petkovic, o presidente Lula, o embaixador Aleksandar Ristić e a vice-embaixadora Jelena Blažević Reprodução@LulaOficial

PODER360 22.mai.2024 (quarta-feira) – 14h12



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou fotos em suas redes sociais nesta 4ª feira (22.mai.05.2024) ao lado do embaixador da Sérvia, Aleksandar Ristić, e do ex-jogador de futebol Dejan Petkovic. O presidente recebeu as cartas credenciais de embaixadores de outros países para atuarem no Brasil.

“Recebi o embaixador da Sérvia, Aleksandar Ristić, para apresentação de suas cartas credenciais. E de surpresa ele trouxe o sérvio mais brasileiro e famoso do nosso país”, escreveu Lula em seu perfil no X (ex-Twitter).

Petkovic escreveu em seu perfil do X (ex-Twitter) que é uma “honra imensa estar presente em Brasília”. Segundo ele, é um momento especial para fortalecer os laços entre os países. O ex-jogador teve atuação na seleção de seu país e atuou em times brasileiros como Flamengo, Vasco e Fluminense. Atualmente, é comentarista esportivo.