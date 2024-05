Lula recebe Haddad, Pimenta e mais ministros no Alvorada

Lucas Leffa/Secom

1 de 1 Imagem colorida de Lula em coletiva com ministros sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, São Leopoldo – Metrópoles – Foto: Lucas Leffa/SecomO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, neste sábado (18/5), ministros no Palácio do Alvorada, a residência oficial da Presidência.

O almoço não estava previsto na agenda do chefe do Executivo. A possível pauta do encontro é o Rio Grande do Sul, já que os ministros Paulo Pimenta (Apoio à Reconstrução) e Waldez Goes (Integração e Desenvolvimento Regional) viajaram do estado gaúcho para a capital federal.

Também estão no Alvorada os ministros Fernando Haddad, da Fazenda; Renan Filho, dos Transportes; Alexandre Padilha, das Relações Institucionais; e José Múcio Monteiro, da Defesa.

Prefeitos Na sexta-feira (17/5), o presidente conversou com prefeitos de cidades do Rio Grande do Sul e, em seguida, fez um breve discurso aberto para agradecer e “pedir a Deus que não chova mais essa semana, pedir que a água evapore e que escoe logo”.

Para os prefeitos, o governo federal firmou o adiantamento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para as 47 cidades que declararam estado de calamidade pelas fortes chuvas. O valor será de R$ 192,7 milhões.

