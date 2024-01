Lula recebe Lewandowski no Planalto e deve anunciar ex-STF na Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se encontrar com o ministro da Justiça, Flavio Dino, e com Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã desta quinta-feira (11/1) em agenda oficial no Palácio do Planalto.

A expectativa é de que o petista anuncie o nome de Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O ex-ministro do STF se encontrou com o presidente na noite desta quarta-feira (10/1) no Palácio da Alvorada. Flavio Dino também esteve presente na reunião, onde foram discutidos os últimos detalhes para nomeação do novo ministro da Justiça.

Flavio Dino irá deixar o Ministério da Justiça ainda nesta semana. O ex-governador do Maranhão teve o seu nome aprovado pelo Senado Federal e irá assumir a cadeira de Rosa Weber no STF. A posse do ministro está marcada para 22 de fevereiro.

Ricardo Lewandowski

Ricardo Lewandowski foi ministro do STF por 17 anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Lula

flavio-dino-lula

Flávio Dino com o presidente Lula no Palácio do Planalto

Flavio Dino durante lançamento do programa De Boa Internet (2)

Ex-governador do Maranhão e ministro da Justiça, Flávio Dino

Discussão Um ponto importante na troca de comando no Ministério da Justiça é a diferença de postura de Dino e Lewandowski. O ex-ministro do STF possui um bom relacionamento com o Judiciário, no entanto, possui barreiras quando o assunto é segurança pública.

Outra questão importante é quem irá ocupar o cargo de secretário-executivo no Ministério da Justiça. Atualmente, o posto é de Ricardo Cappelli, mas é esperado que Lewandowski indique um nome da sua confiança para a função.

Cappelli tem uma boa avaliação por parte do Executivo, principalmente em decorrência do seu trabalho como interventor federal no Distrito Federal após os atos golpistas de 8 de janeiro, que culminou com a depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília.

O destino de Cappelli dentro do governo federal ainda é incerto.

A coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles, mostrou que o nome do advogado Manoel Carlos de Almeida Neto, diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional, é um dos favoritos para ocupar a Secretaria Executiva da Justiça.