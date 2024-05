Lula recebe premiê do Japão de olho no mercado para carnes

Fumio Kishida irá a Brasília e a São Paulo; os 2 líderes devem falar de reformas na ONU, transição energética e meio ambiente

3.mai.2024 (sexta-feira)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta 6ª feira (3.mai.2024) o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, em Brasília. O principal tema da visita de Estado será uma possível abertura do mercado japonês para a carne bovina e suína brasileira. Kishida irá à capital e a São Paulo. Os 2 líderes devem falar também de reformas na ONU, transição energética e meio ambiente.

Segundo informou o Itamaraty, os japoneses compram quase todas as suas carnes dos EUA e da Austrália, que já têm benefícios comerciais. A intenção do governo brasileiro é insistir com a delegação japonesa para que também comprem as carnes brasileiras principalmente.

A diplomacia do Brasil diz que as empresas brasileiras seriam taxadas em 40% ao vender carnes para os japoneses e mesmo assim seriam competitivas principalmente como insumos para produtos processados no país asiático.

“Acho que o grande objetivo é termos acesso ao mercado japonês para nossa carne bovina e ampliação para a carne suína. O Japão importa 70% da carne bovina que consome e 80% da carne bovina importada pelo Japão vem de 2 fornecedores, Austrália e Estados Unidos”, disse o embaixador Eduardo Paes Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty.

Para Saboia, as negociações já são realizadas há muito tempo entre os 2 países e o cenário atual é muito mais favorável à carne brasileira.

“O Brasil tem condições de ser um fornecedor confiável, como é de carne de frango, para o Japão […] a condição sanitária brasileira é muito melhor que em 2005”, afirmou.

A recepção de Kishida está marcada para começar às 9h30, no Palácio do Planalto. Eis o resto do roteiro:

9h30 – cerimonia oficial de chagada no Palácio do Planalto; 10h – reunião ampliada entre os chefes de Estado; 11h30 – cerimônia de assinatura de atos; 11h40 – declaração conjunta à imprensa; 12h30 – almoço oferecido por Lula no Palácio do Itamaraty. Depois de almoçar com o presidente brasileiro, Kishida embarca para o Paraguai, onde também cumpre agenda diplomática. Ele volta ao Brasil, dessa vez em São Paulo, no sábado (4.mai).

Lá, terá encontro com representantes da comunidade nipônica da cidade e empresários. Também participa de evento com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.

A última visita de um primeiro-ministro do Japão ao Brasil foi em 2014, ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

O Brasil conta com a maior população nipodescendente fora do Japão, com cerca de 2 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, o Japão é o 5º país com o maior número de brasileiros no exterior, com 211 mil pessoas.

Em agosto deste ano, o acordo de parceria estratégica entre os países completa 10 anos. O Japão foi o 2º parceiro comercial do Brasil na Ásia em volume de transações, com intercâmbio comercial de US$ 11,7 bilhões. Só ficou atrás da China.

Em maio de 2023, Lula visitou o país e participou da cúpula do G7 a convite de Kishida. Na ocasião, chegou-se ao acordo de isenção de vistos para visitas de até 90 dias, determinação que está vigente desde setembro daquele ano.

Um dos interesses do Brasil é também viabilizar um acordo comercial entre o Japão e o Mercosul (Mercado Comum do Sul).

Outros assuntos Além das negociações para abertura e ampliação do mercado bilateral entre Japão e Brasil, Lula e o premiê japonês devem conversar sobre a reforma de órgãos multilaterais como o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), tema em que ambos concordam.

Lula já disse reiteradamente ser preciso que mais países componham o Conselho. Também devem conversar sobre esforços pela paz e contra a desigualdade no mundo. O petista já criticou os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza, equiparando os lados e pedindo que se pare os ataques.

No campo ambiental, os japoneses e brasileiros devem falar sobre a proteção de biomas como a Amazônia. O Japão contribui com US$ 14 milhões para o Fundo Amazônia. Em outra frente, Lula deve convidar Kishida para ajudar o Brasil a recuperar áreas degradadas no Cerrado, por exemplo.

Há a expectativa ainda de que o premiê japonês convide Lula para uma visita de Estado ao país asiático em 2025. Neste ano os países completam 130 anos de relações diplomáticas e devem ter ações de colaboração e celebração ao longo de todo o ano.