Lula reforça pedido de cessar-fogo em reunião com líder palestino

O presidente Lula (à esq.) se reuniu com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh Ricardo Stuckert/Presidência – 17.fev.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste sábado (17.fev.2024) com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh. Durante a reunião bilateral, Lula condenou os ataques do Hamas contra civis israelenses e concordou com a necessidade de um cessar-fogo.

O encontro se deu antes da participação do chefe do Executivo brasileiro na 37ª Cúpula da União Africana, em Adis Abeba (Etiópia).

Segundo o governo brasileiro, Shtayyeh agradeceu o apoio do Brasil e de Lula ao povo palestino. O premiê também reforçou a “necessidade de um cessar-fogo imediato” no conflito entre Hamas e Israel, além de pedir a abertura para a entrada de ajuda humanitária em Gaza.

Shtayyeh também afirmou que há 30.000 mortos e 70.000 feridos na região do conflito. Além disso, declarou que 9.000 pessoas estão desaparecidas sob escombros de casas e prédios destruídos durante os bombardeios.

O petista também defendeu a criação de um Estado palestino “economicamente viável” como solução para o impasse na região e que conviva “em paz e segurança com Israel, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas”.

O primeiro-ministro palestino também disse que Lula lhe deu uma mensagem de “incentivo” e classificou o encontro como “fantástico”.

O encontro se dá 2 dias depois de Lula prometer ajuda financeira extra à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio. O chefe do Executivo brasileiro avalia que o eventual corte de aliados de Israel do financiamento aos palestinos “pode ter consequências graves”.

JANJA A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, também esteve com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina. Em seu perfil oficial no X (ex-Twitter), ela publicou uma foto do encontro. A socióloga aparece recebendo um beijo do premiê palestino.

“Durante o encontro do presidente Lula com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina hoje, recebi esse gesto carinhoso do Sr Muhammad [sic] Shtayyeh acompanhado de flores de jasmim. Retribui dizendo para levar às mulheres e crianças palestinas um abraço afetuoso. Meu coração está com elas! Sigamos em busca de um mundo onde todas e todos possam viver em paz em seus territórios, respeitando os princípios da dignidade humana”, escreveu.

A primeira-dama Rosangela Lula da Silva (à dir.) publicou uma foto nas redes sociais recebendo na testa um beijo do primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh