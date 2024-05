Lula remove embaixador de Israel e o transfere para Genebra

O diplomata Frederico Meyer protagonizou um episódio considerado “humilhante” pelo Itamaraty no Museu do Holocausto

Frederico Meyer durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, em maio de 2023 Geraldo Magela/Agência Senado – 18.mai.2023

PODER360 29.mai.2024 (quarta-feira) – 10h42



O diplomata Frederico Meyer foi oficialmente removido do cargo de embaixador em Israel pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O chefe do Executivo assinou a sua transferência para Genebra na Suíça em decreto publicado nesta 4ª feira (29.mai.2024) no DOU (Diário Oficial da União). Eis a íntegra (PDF – 73 kB).

A retirada oficial do embaixador do cargo foi feita quase 3 meses depois de ele ter sido chamado de volta por Lula a Brasília, no final de fevereiro. Na prática, o posto de embaixador em Tel Aviv estava vago desde então. Por ora, o encarregado de negócios em Israel, Fábio Moreira Farias, representará o Brasil no país.

Pouco antes de voltar ao Brasil, Meyer protagonizou um episódio considerado “humilhante” pelo Itamaraty. O embaixador foi levado pelo ministro das Relações Exteriores de Israel ao Museu do Holocausto depois de Lula ter comparado a ação militar israelense em Gaza ao extermínio de judeus por Adolf Hitler na 2ª Guerra Mundial.

Assista (2min43s):

O diplomata foi realocado para representar o Brasil na Conferência do Desarmamento em Genebra em uma missão permanente do Brasil junto à ONU (Organização das Nações Unidas).