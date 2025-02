Lula: “Respeito Trump, mas ele não foi eleito para mandar no mundo”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou as interferências de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em outros países e ressaltou que o republicano não foi eleito para “mandar no mundo”.

O titular do Planalto citou os planos de Trump de ocupar o canal do Panamá, anexar a Groelândia e o Canadá e o mais recente anúncio de que os Estados Unidos vão assumir o controle da Faixa de Gaza.

Lula chamou as investidas do presidente americano de “anomalias” e disse que os EUA precisam respeitar a soberania dos países.

“Eu respeito a eleição do presidente Trump. Ele foi eleito presidente da República pelo povo americano. Portanto, ele tem todo o meu respeito para governar os Estados Unidos, para manter as relações democráticas e civilizadas com os Estados Unidos. Ele não foi eleito para mandar no mundo. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos”, frisou Lula em entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, na manhã desta quinta-feira (6/2).

O presidente também criticou a proposta de Trump de transformar a Faixa de Gaza na “Riviera do Oriente Médio”. “Ninguém vai fazer um lugar bonito em cima de cadáveres de mulheres e crianças”, pontuou.