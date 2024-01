Lula retorna a Brasília depois de 1º giro pelo Nordeste em 2024

Presidente foi à Bahia, a Pernambuco e ao Ceará; voltará à região na próxima 6ª feira (26.jan), quando vai à Paraíba

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Cerimônia de assinatura do acordo de parceria para a implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia Ricardo Stuckert/Planalto – 18.jan.2024

PODER360 20.jan.2024 (sábado) – 7h00



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou na 6ª feira (19.jan.2024) do 1º giro de viagens nacionais deste ano. Foi à Bahia, a Pernambuco e ao Ceará, repetindo destinos que já havia escolhido no 1º trimestre de 2023. Nesses locais, inaugurou obras e anunciou novos projetos.

A diferença agora é que 2024 é ano de eleições municipais. Em novembro, Lula disse que se dedicaria a fazer viagens pelo país para visitar obras em andamento –uma aposta, segundo ele, para criar empregos e aumentar a renda.

O objetivo do tour pelo Nordeste é aumentar o número de prefeituras controladas pelo PT no pleito deste ano. Em 2020, o Partido dos Trabalhadores elegeu 90 prefeitos na região. Em 2023, considerando as mudanças de partido depois do 1º ano do governo Lula, a sigla contabiliza 135 prefeitos nesses Estados específicos.

Se o petista cumprir o que disse, terá que dar menos foco às viagens internacionais. Em 2023, Lula passou 62 dias fora do Brasil.

LULA ON TOUR A passagem pelo Nordeste na última semana foi curta. Lula viajou à Salvador (BA) na 5ª feira (18.jan) de manhã. Lá, participou da cerimônia de assinatura do acordo de parceria para a implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia.

No mesmo dia, à tarde, embarcou para o Recife (PE), onde falou a 250 funcionários da refinaria Abreu e Lima, tirou fotos com os trabalhadores e participou da cerimônia de retomada das obras no local.

Com um uniforme laranja da Petrobras –que foi frequente durante o 1º e, especialmente, no 2º mandato do petista, depois da descoberta do Pré-Sal–, Lula disse que a estatal está recuperando sua “identidade como empresa de todos os brasileiros e brasileiras”.

Ricardo Stuckert/Planalto – 18.jan.2024

Lula com trabalhadores da Petrobras na refinaria Abreu e Lima

O presidente à Fortaleza na 6ª feira (19.jan), onde assinou o decreto que cria o Campus Avançado do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) em Fortaleza e participou do lançamento da pedra fundamental. Também se encontrou com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi.

Retornou à Brasília ainda na 6ª feira à noite. Na próxima semana, já retorna ao Nordeste novamente: vai à Paraíba, onde entregará unidades do Minha Casa, Minha Vida.

PT NO BRASIL Em 2016 e em 2020, o número de prefeitos eleitos pelo PT reduziu drasticamente em relação aos pleitos anteriores. A diminuição coincidiu com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que minou a popularidade do partido em vários lugares do país.

A título de comparação, em 2012, ano do 1º mandato de Dilma, o PT elegeu o maior número de prefeitos em uma eleição municipal: 638. Em 2016, o número caiu para 254 e passou para 183 nas eleições de 2020.

No fim de 2023, a menos de 1 ano para o pleito, o partido tinha 227 prefeitos, já que 45 políticos –todos do Nordeste– migraram para a sigla.