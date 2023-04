Lula retorna a Brasília, mas agenda sobre 1º/5 segue indefinida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou a Brasília na noite deste sábado (29/4). Ele viajou a São Paulo no horário de almoço, para comparecer ao enterro da sua afilhada, Daiane Regina Gonçalves Lemos, realizado em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista.

Uma viagem ao estado estava prevista, para participar do Ato nacional do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora no Vale do Anhangabaú, mas foi suspensa ainda na sexta (28/9). Agora, com o retorno à capital federal, a agenda do presidente para esta segunda-feira (1º/5) segue incerta.

Havia grande expectativa por parte do governo, pois o plano inicial seria oficializar o novo valor do salário mínimo no Dia do Trabalhador. A Medida Provisória com a correção já foi assinada por Luiz Marinho, ministro do Trabalho, e aguarda apenas a assinatura do presidente. Até o momento, não confirmou-se a presença de Lula no evento. Porém, há previsão de transmissão de pronunciamento, para às 20h de domingo.

SalárioConforme já foi dito, a data servirá para confirmar o valor de R$ 1.320 do salário, já anunciado por Lula ainda em fevereiro. O presidente também já adiantou que, no 1º/5, deverá ser divulgada a nova faixa de isenção do Imposto de Renda, que passará de R$ 1.903,98 para R$ 2.640.

Em São Paulo neste sábado, Lula foi acompanhado por Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), e Ricardo Stuckert, secretário nacional do Audiovisual e fotógrafo oficial da Presidência. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, não foi ao velório. A equipe do mandatário pediu “respeito” ao momento de luto do presidente.