Lula reúne 16 ministros para tratar sobre estatais

O presidente Lula realiza, na manhã desta segunda-feira (9/12), no Palácio do Planalto, uma reunião com pelo menos 16 ministros para tratar sobre as estatais federais.

Segundo dois ministros que foram convocados, Lula fará um acompanhamento das gestões das estatais e discutirá medidas de modernização dessas empresas.

O presidente Lula convocou ministros para tratar de estatais Ricardo Stuckert / PR
Reunião acontece nesta segunda-feira (9/12) no Palácio do Planalti Ricardo Stuckert / PR
O presidente Lula (PT) Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

Em outubro, o governo enviou três projetos ao Congresso Nacional para emancipar as chamadas “estatais dependentes” e retirá-las do Orçamento da União.

Na prática, as propostas suavizam as regras, permitindo que essas estatais deixem as contas públicas, ainda que, durante o processo, sigam dependentes de recursos do Tesouro.

Foram convocados para a reunião os ministros: