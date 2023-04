Lula reunirá governadores em maio para balanço de infraestrutura

Em coletiva de imprensa, antes de deixar os Emirados Árabes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que se reunirá no mês que vem com governadores dos 26 estados e o Distrito Federal. O objetivo é que eles apresentem as obras de infraestrutura das quais suas regiões carecem.

Com esse relatório feito, segundo Lula, os itens serão apresentados a outros países que desejam investir no Brasil.

“No mês de maio, vamos discutir outra vez com os governadores brasileiros, as principais obras de infraestrutura do país e nós queremos apresentar esse projeto de obras de infraestrutura a outros países para que empresários que queiram investir, tenham opções certas de investimento”, disse o petista.

“O Brasil é um país que tem estabilidade jurídica, política e vai se transformar em um país que tem estabilidade econômica”, pontuou Lula.

Ele ainda acrescentou que o Brasil deixará de ser o país em que as sucessos acontecem “por acaso”. “Nós temos um governo que tem credibilidade na sociedade e em outros países do mundo e nós garantimos a estabilidade social do país e somos um governo de muita previsibilidade. Ou seja, as coisas no Brasil nunca mais acontecerão por acaso”, acrescentou.

Investimento na pautaO investimento em obras nos estados foi um dos temas da primeira reunião formal dos governadores com o presidente da República. No dia 27 de janeiro, Lula os recebeu no Palácio do Planalto, em Brasília, e ouviu as demandas de cada um.

“Cada governador ou cada governadora tem uma obra na cabeça que é a obra do seu sonho, que é a obra principal para um estado ou região e nós queremos compartilhar com vocês a possibilidade de repartir o sacrifício de fazer uma obra desta”, disse Lula na ocasião.

No mesmo dia, eles também decidiram pela criação do conselho de diálogo federativo, batizado de Conselho da Federação, e de um plano de investimento de obras comuns do governo federal, estados e municípios.