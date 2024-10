Lula sai na Paulista com Boulos; Bolsonaro investe no Rio com Ramagem

Na reta final do primeiro turno das eleições municipais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã deste sábado (5/10), de ato com o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) e Marta Suplicy (PT). Boulos e Marta compõem chapa para a prefeitura de São Paulo.

O chefe do Executivo, ao lado da primeira-dama Janja Lula da Silva, subiu em um trio elétrico com o candidato do PSol, na chamada “caminhada da vitória”. De boné e camiseta com o número de Boulos, Lula acenou e cumprimentou apoiadores.

Era possível ver faixas com endosso a demais candidatos do Psol, bonés vermelhos e uma bandeira do Brasil.

O momento para Boulos é delicado, não só pela proximidade com o pleito, mas porque na noite de sexta-feira (4/10) o adversário e ex-coach Pablo Marçal (PRTB) divulgou um receituário falso sobre Boulos.

No documento, o psolista aparecia como internado por uso de cocaína.

Nesta manhã, o juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, concedeu liminar para que os posts mentirosos de Marçal sejam excluídos de todas as redes sociais.

Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa o sábado no Rio de Janeiro com seu candidato para a capital fluminense, Alexandre Ramagem (PL). Eles postaram vídeo nas redes sociais colando adesivos em carros e comendo pastel, em Marechal Hermes, na zona norte da cidade.

Na sexta-feira (4/10), os dois iriam fazer um corpo a corpo com eleitores, mas foram impedidos pela chuva intensa no Rio. Em vez disso, eles se encontraram na casa do ex-presidente e publicaram uma foto juntos no Instagram.

Seu principal opositor e primeiro colocado nas pesquisas, o prefeito Eduardo Paes (PSD), saiu em carreata debaixo de chuva na sexta.

Confira a página especial sobre as Eleições de 2024.