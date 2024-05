Lula se emociona ao falar de animais resgatados no RS: “A Janja chora”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se emocionou ao falar dos animais desabrigados e em situações de perigo por conta das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a virada do mês. Uma comitiva de ministros acompanhou o chefe do Executivo, nesta quarta-feira (15/5), para uma rodada de anúncios em São Leopoldo (RS), e o chefe do Executivo lembrou, em seu discurso, de casos como o resgate do Cavalo Caramelo.

“Janja fica emocionada, ela chora. A quantidade de cenas que a gente viu nessas chuvas no Rio Grande do Sul, a quantidade de animais tentando se salvar. A imagem daquele cavalo, de gato se pendurando no chuveiro”, discursou o presidente.

Lula disse se emocionar e gostar de ver na televisão “a cara das crianças quando consegue encontrar seu cachorrinho, seu gato”.

“Qualquer negócio manda o [ministro Fernando] Haddad liberar recurso para a gente mandar uma cesta básica para os animais que foram resgatados”, brincou com o ministro da Fazenda.

“Momentos de amargura” No RS, o chefe do Executivo ressaltou a necessidade dos presidentes dos Poderes se encontrarem não só em “jantares” ou “ato solene em Brasília”.

“É importante que a gente se encontre nos momentos de amargura do povo brasileiro. Quando você tem um presidente da Suprema Corte que vem ao chão de uma cidade alagada e ele vê o tipo de pessoa que está lá sofrendo, a hora que chegar um processo em Brasília contra alguma coisa que está sendo feito, o olhar dele certamente será diferente”, disse Lula.

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou Lula na viagem desta quarta. Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foram convidados, mas não puderam conciliar as agendas para embarcar.