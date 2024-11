Lula se encontra com Meloni, fala sobre problemas da Enel em São Paulo e convida italiana para voltar ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, para discutir a necessidade de melhorias na Enel, empresa de distribuição de energia com participação do governo italiano. O encontro aconteceu no Forte de Copacabana, onde ambos se prepararam para as reuniões da Cúpula do G20, que ocorrerão no Rio de Janeiro. Durante a conversa, a atuação da Enel foi um dos principais tópicos, especialmente em relação aos problemas enfrentados em São Paulo. A empresa recebeu críticas após uma forte tempestade que deixou várias áreas da cidade sem energia por quase uma semana. Essa situação gerou preocupações sobre a eficiência dos serviços prestados.

Lula aproveitou a oportunidade para convidar Meloni a retornar ao Brasil, sugerindo a realização de um encontro empresarial que possa fortalecer as relações entre os dois países. A primeira-ministra ressaltou que as empresas italianas têm planos de investir cerca de 40 bilhões de euros no Brasil, o que demonstra o interesse do país europeu em expandir sua presença econômica na região.

A reunião contou com a presença de diversos ministros, incluindo os titulares das Relações Exteriores, Fazenda, Agricultura e Pecuária, além do ministro de Minas e Energia. Também esteve presente o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, evidenciando a importância do encontro para as relações bilaterais.

