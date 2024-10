Lula se indigna com ataque em Novo Hamburgo: ‘Não podemos normalizar esse tipo de situação’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou sua indignação em relação à “distribuição indiscriminada de armamentos” após um trágico incidente em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Um homem de 45 anos, identificado como Edson Fernando Crippa, abriu fogo, resultando na morte de três pessoas e deixando outras nove feridas. O atirador foi encontrado sem vida em sua residência. Lula descreveu o ocorrido como um evento lamentável e enfatizou que situações desse tipo “não podem ser normalizadas”. Ele também expressou suas condolências às famílias das vítimas, incluindo o policial militar Everton Kirsch Júnior, que perdeu a vida durante o ataque.

A Brigada Militar cercou a casa de Crippa e, ao adentrar o local, encontrou o homem já sem vida. As autoridades estão investigando se ele foi ferido durante o confronto com a polícia. O governador do estado, Eduardo Leite, prestou uma homenagem ao policial falecido, ressaltando sua bravura e comprometimento com a segurança pública. O ataque começou quando a polícia chegou à residência do atirador para investigar denúncias de maus-tratos contra seus pais idosos. Durante a operação, a negociação com Crippa se estendeu por nove horas, mas as tentativas de comunicação não obtiveram resposta. Entre os feridos estão um guarda municipal, seis policiais militares, além da mãe e da cunhada do atirador, com alguns deles em estado crítico.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA