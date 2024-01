Lula se reúne com Dino e Lewandowski nesta quinta e deve oficializar troca no Ministério da Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta quinta-feira, 11, com o atual ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), e o ministro aposentado Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF). O encontro está marcado para começar às 11h e consta na agenda oficial do chefe do Executivo. A expectativa é que após a reunião seja oficializada a escolha de Lewandowski como substituto de Dino no Ministério da Justiça. A mudança ocorre devido à designação do político maranhense para ocupar a vaga deixada por Rosa Weber no Supremo. Contudo, antes de Lewandowski assumir o cargo, Lula precisa resolver algumas questões. Uma delas é decidir o que fazer com Ricardo Cappelli, atual secretário-executivo do Ministério da Justiça, e que desempenhou um papel importante na crise causada pelos atos do 8 de Janeiro de 2023, sendo nomeado interventor do governo na Segurança Pública do Distrito Federal.

Interlocutores do Palácio do Planalto sugeriram que Cappelli fosse nomeado secretário nacional de Segurança Pública, mas o secretário já expressou o desejo de permanecer no seu cargo atual, o segundo na hierarquia do Ministério da Justiça. Dessa forma, ele comandaria a área de Segurança Pública de cima para baixo, enquanto Lewandowski se concentraria nas questões jurídicas, área em que tem mais afinidade. No entanto, não está claro se o futuro ministro da Justiça vai aceitar a permanência.