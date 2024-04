Lula se reúne com líder do Banco Africano de Desenvolvimento

Presidente conversou com Akinwumi Adesina sobre possíveis parcerias nas áreas de agricultura, produtos farmacêuticos e industrialização

Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, em fala a jornalistas no Palácio do Planalto nesta 3ª feira (23.abr.2024) Sérgio Lima/Poder360 – 23.abr.2024

PODER360 23.abr.2024 (terça-feira) – 21h37



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta 3ª feira (23.abr.2024) com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina. Conversaram sobre possíveis parcerias nas áreas de agricultura, produtos farmacêuticos e industrialização, além da Aliança Global contra a Fome a Pobreza, uma das principais pautas do G20. “Ele [Lula] é um grande defensor de tudo o que tem a ver com alimentar as pessoas, lidar com a pobreza. É preciso que as pessoas coloquem África como prioridade para o G20”, disse Adesina em declaração a jornalistas depois do encontro.