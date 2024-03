Lula se reúne com ministros depois de aumento na rejeição

Taxa de eleitores que aprovam gestão petista tem flutuado em torno de 50% e os que desaprovam estão em ascensão, dizem pesquisas

Reunião ministerial convocada por Lula acontece às 9h desta 2ª feira (18.mar) Sérgio Lima/Poder360 – 26.fev.2024

PODER360 18.mar.2024 (segunda-feira) – 4h27



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá com seus ministros a partir das 9h desta 2ª feira (18.mar.2024), no Palácio do Planalto. O encontro foi convocado depois que pesquisas de opinião mostraram queda na popularidade do petista e do governo.

Pesquisas recentes sobre a aprovação do 3º governo Lula mostram que a taxa de eleitores que dizem aprovar a gestão tem flutuado em torno de 50%. Já os que declaram desaprovar a gestão petista estão em ascensão desde o início do mandato.

A média móvel da taxa de aprovação do governo ficou em torno de 50%, o que é razoável. Mas a rejeição chegou a 45%. Leia no infográfico abaixo:

Quando são dadas opções não-binárias de respostas aos entrevistados (ótimo/bom, regular, ruim/péssimo e não sabem), a média móvel dos resultados indica que a maior preocupação para o governo deve ser a avaliação pessoal de Lula. Neste caso, os números estão na pior situação desde a posse.

Além da queda de popularidade, a reunião será realizada em meio à alta dos casos de dengue, ao aumento dos preços dos alimentos e à aproximação das eleições municipais, entre outros temas. A ideia é alinhar metas e estratégias do governo. A última reunião ministerial foi em 20 de dezembro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou de participar do “Diálogo de Transição Energética de Berlim”, na Alemanha, para estar presente na reunião.

Entre os ministros mais pressionados por resultados estão Nísia Trindade (Saúde), por causa do surto de dengue, e Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), pois a segurança aparece nas pesquisas como uma das principais preocupações da população.