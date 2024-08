Lula se reúne com MST e movimentos sociais no sábado

Presidente realizará encontro na Granja do Torto depois de ter sido cobrado pelos grupos por mais diálogo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, em que o MST foi convidado a participar da elaboração do projeto; na imagem, o presidente cumprimenta integrante do movimento e tem ao seu lado a primeira-dama Janja Lula da Silva Sérgio Lima/Poder360 – 28.jun.2023

Mariana Haubert 16.ago.2024 (sexta-feira) – 19h39



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) no sábado (17.ago.2024) na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, em Brasília. O encontro se dá quase 1 mês depois de o petista ter se reunido com integrantes do grupo em São Paulo e ter sido cobrado por mais diálogo.

Desde o início do 3º mandato, em 2023, Lula tenta se reaproximar do movimento, mas enfrenta dificuldades. O número de invasões de terra aumentou no período. Só em abril de 2024, foram ao menos 21 ocupações em 10 Estados durante o chamado “Abril Vermelho”, em Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe.

O MST pressiona pela ampliação da reforma agrária, mas o governo alega já desenvolver ações de assentamento. Em abril, o Executivo lançou o programa Terra da Gente, para destinar terras ociosas à reforma agrária como forma de conter as invasões.

O programa define as “prateleiras de terra”, termo usado para designar uma espécie de relação de áreas improdutivas e devolutas que passarão a ser usadas como assentamentos. Eis a íntegra do decreto (PDF – 216 kB).

Em 1º de julho, em sinalização ao movimento, Lula disse que o MST não invade terras há muito tempo no Brasil e que se transformou em um grupo de pequenos produtores orgânicos.

“O agronegócio não deveria ter medo das ocupações dos sem terra. Porque quem está tomando a terra deles hoje são os bancos que compram títulos da dívida agrária. E o banco quando compra um título ele é imperdoável. Ele vai em cima e recebe ou toma a terra”, disse em entrevista à rádio Princesa, de Feira de Santana (BA).

Lula se encontrou, a portas fechadas, por cerca de 3 horas, com representantes de 70 movimentos sociais, incluindo o MST, em São Paulo em 19 de julho. O encontro foi pedido e organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo sem Medo.

Na ocasião, foi cobrado por mais diálogo e disse que atenderia ao pedido. Também pediu que os grupos se mantivessem “firmes na defesa da democracia”.