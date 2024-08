Lula se reúne com MST na Granja do Torto para ouvir reivindicações do movimento

Sem-terras pedem facilitação do acesso ao crédito e a regularização de aproximadamente 100 mil acampados

Encontro foi realizado na Granja do Torto, residência oficial da Presdiência



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou neste sábado (17) com representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) na Granja do Torto, em Brasília. O principal objetivo da reunião foi ouvir as reivindicações das lideranças do movimento, que incluem a facilitação do acesso ao crédito e a regularização de aproximadamente 100 mil acampados. Além disso, foram discutidas questões relacionadas à estruturação de cadeias produtivas e à educação voltada para a reforma agrária. Durante o encontro, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, enfatizou a relevância do diálogo para a implementação de programas públicos voltados ao setor rural. Ele destacou que o governo está avaliando a criação de um programa específico para atender às demandas do campo, além de destinar recursos para habitação e aquisição de terras.

João Paulo Rodrigues, um dos representantes do MST, manifestou sua satisfação com os resultados da reunião e anunciou que uma nova conversa está prevista para ocorrer em 30 a 40 dias, com o intuito de aprofundar as pautas discutidas. A reunião também abordou a situação do MST no Rio Grande do Sul, onde o movimento apresentou solicitações específicas em resposta aos danos provocados por enchentes na região.

