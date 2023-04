Lula se reúne com presidente e primeiro-ministro de Portugal neste sábado

Em viagem à Europa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá neste sábado, 22, com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a partir das 11h30 (7h30 no horário de Brasília) em dois momentos, um encontro ampliado e outro restrito, e também com o primeiro-ministro do país, António Costa, a partir das 13h (9h em Brasília). Lula e Costa devem se encontrar em almoço oferecido pelo anfitrião na ocasião da XIII Cimeira Luso-Brasileira. Dois momentos de declarações à imprensa estão na agenda de Lula deste sábado, um após cada um dos encontros bilaterais e oficiais programados para o dia. Lula, que desembarcou em Portugal nesta sexta-feira, 21, cumpre seu primeiro dia de compromissos oficiais no país hoje. Está prevista ainda sua participação em uma homenagem póstuma ao poeta Luís de Camões (11h). Lula deve discutir ao longo do dia temas bilaterais de política, economia, tecnologia, além de assuntos como mudança climática e a guerra na Ucrânia.

