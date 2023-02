Lula se solidariza com vítimas do terremoto na Turquia e na Síria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade às vítimas do terremoto de grande magnitude que devastou a Turquia e a Síria, na manhã desta segunda-feira (6/2). Ao menos 1,3 mil pessoas morreram e outras 5 mil ficaram feridas após a tragédia nos dois países, segundo estimativas de autoridades locais.

Acredita-se que centenas de pessoas ainda estejam presas sob os escombros, enquanto equipes de resgate vasculham montes de destroços em cidades e vilas em toda a área. Forças de segurança locais também encontram dificuldades em estimar o número de vítimas nas regiões que não são controladas pelo governo sírio.

Veja:

Olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e Síria, após terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia.

— Lula (@LulaOficial) February 6, 2023

A organização Capacetes Brancos, da Síria, mostrou um dos resgates de sobreviventes. Veja:

Scenes from the rescue of a man, his wife and their child, alive, from under the rubble in the city of Sarmada, north of #Idlib, after the #earthquake in NW #Syria, today, Monday, February 6. pic.twitter.com/HLdD89BfJV

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 6, 2023

FeridosO vice-presidente turco, Fuat Oktay, afirmou que cerca de 900 edifícios acabaram destruídos nas províncias de Gaziantep e Kahramanmaras. Um hospital desabou em Iskanderoun, que fica às margens do Mediterrâneo.

“Infelizmente, ao mesmo tempo, também estamos enfrentando condições climáticas extremamente severas”, apontou Oktay. A Turquia passa por uma situação de nevascas e fortes tempestades.

Houve pelo menos seis tremores secundários. O governo pede que as pessoas não entrem nos prédios danificados. “Nossa prioridade é resgatar as pessoas presas sob prédios em ruínas e transferi-las para hospitais”, disse o ministro do Interior, Süleyman Soylu.