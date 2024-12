Lula segue lúcido e caminha e se alimenta normalmente, diz boletim

ANA GABRIELA OLIVEIRA LIMA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente Lula (PT) segue “lúcido e orientado” após procedimento para evitar novos sangramentos no crânio, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O presidente também alimenta-se e caminha normalmente e, neste sábado (14), fará apenas exames de sangue, sem previsão de exames de imagem.

O mandatário foi internado para realizar cirurgia de emergência na terça-feira (10) em razão de um hematoma de três centímetros detectado entre o cérebro e uma das membranas (meninges) que envolvem o órgão.

Ele havia sentido fortes dores de cabeça na segunda-feira (9), quando foi encaminhado para o hospital em São Paulo.

Segundo os médicos, o sintoma teve relação com a queda sofrida pelo mandatário em outubro. Na época, Lula estava no Palácio da Alvorada quando caiu de um banco no banheiro ao cortar as unhas, segundo seu relato, e teve que receber pontos na nuca.

Na sexta-feira (13), ele apareceu nas redes sociais caminhando nos corredores do hospital e agradeceu mensagens e orações.

“Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com @marcos_stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira.”

Segundo boletim daquele dia, o presidente estava “lúcido e orientado” e se alimentou normalmente. Desde então, ele passou a ter cuidados “semi-intensivos”, com monitoramento em intervalos ampliados.

Mesmo nos dias em que ficou na UTI, Lula não passou o cargo para seu vice. Geraldo Alckmin (PSB). A previsão é de que o mandatário retorne a Brasília na próxima semana.

Leia Também: Imprensa internacional destaca que preso em investigação de golpe era do governo Bolsonaro