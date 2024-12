Lula segue na UTI após cirurgia, mas Alckmin não assume presidência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue em repouso nesta quarta-feira (11), após ser submetido a uma cirurgia de emergência para drenagem de uma hemorragia intracraniana. Lula está internado na UTI de um hospital particular em São Paulo, onde o procedimento foi realizado. Apesar do quadro, não há recomendação médica para afastamento das funções presidenciais, e, por isso, o vice-presidente Geraldo Alckmin não deve assumir o cargo no Palácio do Planalto. A legislação brasileira não prevê o afastamento do presidente por motivos de saúde em casos de emergência, limitando-se à previsão de impedimento para situações mais prolongadas.

Na terça-feira (10), Alckmin assumiu a agenda de Lula, recebendo o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Durante o encontro, foram assinados acordos nas áreas de segurança, defesa e compartilhamento de informações de inteligência, além de um memorando de entendimento entre o Instituto Rio Branco e o Ministério de Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus.

Lula passou por avaliação médica após sentir dores de cabeça no fim da tarde de segunda-feira (9), e exames de imagem confirmaram a presença de sangue acumulado no cérebro. A hemorragia é consequência de uma queda sofrida pelo presidente em outubro, quando bateu a cabeça no banheiro do Palácio da Alvorada.

