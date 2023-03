Lula sobre piso salarial da enfermagem: “A gente vai resolver”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quarta-feira (22/3), que “vai resolver” o impasse envolvendo o novo piso nacional da enfermagem. A lei que determinou o valor de R$ 4.750 foi suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no ano passado e ainda não deixou a Corte.

“É importante seguir o rito. A gente não pode atropelar. Qualquer um de vocês pode sair na rua gritando, atropelar. Mas, eu, Presidente da República eleito por vocês, não posso atropelar, então tem que esperar. Mas, fique certo que vão receber o piso. Fiquem certos. É apenas cumprir aquilo que está nas regras constitucionais do nosso país. A gente vai resolver”, disse Lula.

A declaração foi dada durante a cerimônia de relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), de Recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

A lei que criou o piso salarial da enfermagem é alvo de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) relatada pelo ministro do STF Luiz Fux. O argumento dos impetrantes da ação é que estaria sendo criada uma despesa nova, sem que houvesse receita para tanto.

O impasse em torno do benefício se estende desde o ano passado, quando o Congresso Nacional avalizou a criação do piso salarial nacional para a categoria. À época das discussões ainda preliminares, senadores e deputados já questionavam de onde sairia a verba destinada a financiar a medida.

Em ato na Esplanada, enfermeiros cobram pagamento do piso salarial

Aprovado em 2022, o Piso Nacional da Enfermagem estabelece salário de R$ 4.750 por 40 horas trabalhadas para os enfermeirosBreno Esaki/Especial Metrópoles

Em ato na Esplanada, enfermeiros cobram pagamento do piso salarial4

O pagamento do piso em todo o Brasil ainda está em discussão no Ministério da Saúde, para definição da fonte dos recursosBreno Esaki/Especial Metrópoles

Em ato na Esplanada, enfermeiros cobram pagamento do piso salarial2

Em reunião entre representantes da enfermagem e o governo federal, houve acordo para apresentação da versão preliminar do texto. Contudo, a minuta ainda não ficou prontaBreno Esaki/Especial Metrópoles

Em ato na Esplanada, enfermeiros cobram pagamento do piso salarial3

Governo do Distrito Federal (GDF) estima que o pagamento terá impacto de R$ 1,9 bilhão por anoBreno Esaki/Especial Metrópoles

Em ato na Esplanada, enfermeiros cobram pagamento do piso salarial5

Enfermeiros se reúnem em ato para pedir por piso salarial da categoriaBreno Esaki/Especial Metrópoles

“Quando foi aprovado, os empresários do setor privado da saúde, entraram com uma ação no STF, com o argumento que não podiam pagar. Eu acho que podem, mas eles entraram com o argumento de que não podem pagar. E tem uma ação que está na mão do ministro Barroso. O Presidente da República não pode atropelar a decisão. Quem fazia isso era o Bolsonaro, que ficava xingando a Suprema Corte todo dia. Não. Eu quero respeitar a decisão.”

Lula ainda afirmou que nesta quarta-feira o ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi ao gabinete do ministro Barroso para “tentar convencê-lo a tomar uma decisão logo”.