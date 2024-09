Lula sobrevoa fogo no Parque Nacional e fará reunião de emergência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja sobrevoaram áreas atingidas por um incêndio florestal no Parque Nacional de Brasília neste domingo (15/9). Ele postou que fará uma reunião com a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, na segunda-feira (16/9), para tratar de ações sobre a emergência climática enfrentada pelo país.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o fogo começou próximo à Granja do Torto, onde há uma das residências da Presidência da República e fora do Parque Nacional.

“Neste domingo, juntamente com a Janja, sobrevoei o Parque Nacional afetado por um incêndio de grandes proporções, como tantos que têm ocorrido por todo o país. O governo federal está atuando junto com o Corpo de Bombeiros do DF para ajudar no combate às chamas”, escreveu o presidente em uma publicação no Instagram.

Confira:

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado no começo da tarde deste domingo e o trabalho deve se estender ao longo da noite. Brigadistas do ICMBio também ajudam no combate ao incêndio. A estimativa é de que uma área de 1,2 mil hectares tenha sido atingida.

As chamas chegaram perto de algumas casas da região e moradores ajudaram no combate ao fogo com baldes de água.

Moradores da Granja do torto tentam apagar as chamas com baldes de água

O presidente Lula informou que, atualmente, a Polícia Federal (PF) tem 52 inquéritos abertos contra os responsáveis pelos incêndios florestais no Brasil. “O Ministério da Saúde tem dado orientações para se proteger da fumaça, e amanhã (16/9) irei me reunir com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o núcleo de governo para discutirmos mais ações para lidarmos com essa emergência climática”, anunciou o petista.

O Parque Nacional está localizado a 10 quilômetros do centro de Brasília.