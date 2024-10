Lula sofre acidente doméstico e cancela viagem à Rússia

“Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio”, diz o boletim do Sírio-Libanês.

De acordo com informações obtidas pelo g1, Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês com um “ferimento corto-contuso em região occipital” – ou seja, um corte na nuca. O caso foi confirmado em boletim médico divulgado pela unidade neste domingo (20).

A agenda em Kazan, na Rússia, começava na próxima terça-feira (22). Lá, havia a expectativa de Lula participar de reuniões bilaterais com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping. O presidente embarcaria na manhã de hoje da Base Aérea de Brasília.

Segundo o Palácio do Planalto, no entanto, Lula participará do evento de maneira remota. “O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto”, informou a Presidência da República.

Lula tem 78 anos. Há pouco mais de um ano, em setembro de 2023, o presidente fez uma artroplastia total do quadril direito – uma cirurgia para substituir, por uma prótese, a cartilagem desgastada naquela região do corpo. Há poucas semanas, quando o procedimento completou um ano, Lula passou por exames de revisão.