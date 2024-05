Lula sugere que Japão compre carne brasileira durante visita oficial do primeiro-ministro japonês

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sugeriu que o Japão comece a comprar carne brasileira durante a visita do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, ao país. Lula destacou a qualidade e o preço competitivo da carne brasileira, incentivando o comércio deste produto entre os dois países. Além disso, o presidente ressaltou as oportunidades de investimento no Brasil para empresários japoneses, destacando o potencial de crescimento do comércio bilateral. Lula ainda enfatizou a importância de estreitar os laços comerciais e estratégicos entre o Brasil e o Japão, visando aumentar o volume de negócios entre as nações. “Levem o primeiro-ministro para comer o melhor churrasco de São Paulo e começar a comprar a nossa carne”, disse o petista.”Nem sei o preço, mas garanto que a nossa carne é mais barata”, afirmou, já que deseja que os países façam comércio deste alimento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, indicou que o mercado japonês para a carne brasileira pode ser aberto em maio de 2025, com a meta de tornar o Brasil um país livre de febre aftosa, já que este é o prazo estabelecido. Além disso, foi anunciado um acordo para um novo esquema internacional de carbono zero com biocombustível brasileiro, em parceria com o governo japonês. Durante a visita, Kishida destacou a importância da cooperação entre os dois países em diversas áreas, além de expressar apoio às prioridades do Brasil no G20 e a urgência das questões relacionadas às mudanças climáticas. O primeiro-ministro japonês reforçou o compromisso em manter uma ordem internacional livre e aberta, fortalecendo os laços entre os dois países.

Publicada por Tamyres Sbrile

Leia também

Saiba como ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul



Cubatão suspende aulas após sumiço de prestadora de serviço suspeita de ligação com o crime organizado



*Reportagem produzida com auxílio de IA