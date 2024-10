Lula tem reuniões com Haddad, Rui Costa e Marina Silva nesta quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, nesta quarta-feira, 9, com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e do Meio Ambiente, Marina Silva, em meio às discussões no governo sobre a proposta de criação da Autoridade Climática. Ainda nesta quarta, Lula terá um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

De acordo com a agenda oficial da Presidência, às 9h, o chefe do Executivo tem reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Às 10h, Lula se reúne com Haddad e, às 11h, tem agenda com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim.

No período da tarde, às 15h, o petista tem agenda com o Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogerio de Souza. Por fim, às 16h, Lula tem um encontro com Rui Costa e Marina Silva.

Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na semana passada, a cúpula do governo federal avaliou como incipiente a proposta para criação da Autoridade Climática feita pelo Ministério de Meio Ambiente. A reportagem mostrou no dia 1º que Marina Silva havia enviado uma minuta do projeto para a Casa Civil. Na avaliação do Palácio do Planalto, faltavam detalhes na proposta que chegou à pasta de Rui Costa.

