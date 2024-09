Lula terá encontros com Comissão da UE, Espanha e França nos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá reuniões bilaterais e encontros com ao menos quatro autoridades, segundo programa da visita do chefe do Palácio do Planalto aos Estados Unidos, por ocasião da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Lula desembarca em Nova York neste sábado (21/9), em horário ainda a confirmar.

Já na manhã de domingo (22/9), o petista participará da sessão de abertura da Cúpula do Futuro, na sede das Nações Unidas, que será seguida de discursos de chefes de Estado e de governo. No evento, é esperada a assinatura do Pacto para o Futuro, documento que deverá trazer compromissos para o futuro do sistema multilateral, incluindo temas como desenvolvimento sustentável, paz e segurança internacionais, ciência, tecnologia e cooperação digital, juventude e gerações futuras e a reforma da governança global.

Reuniões bilaterais A primeira bilateral de Lula será com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, com quem o petista já esteve em algumas ocasiões deste mandato.

Outros europeus com os quais o brasileiro se reunirá serão o presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, com quem Lula organiza o evento paralelo “Em defesa da democracia. Lutando contra extremismos”. A cúpula será realizada na forma de mesa-redonda na terça-feira (24/9).

Os países que confirmaram presença na cúpula de Lula e Sánchez em NY

O brasileiro é um dos principais entusiastas da assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, tema que deverá estar no radar, apesar das dificuldades em fechá-lo.

Ainda, no esforço de manter e privilegiar o diálogo com países do chamado Sul Global, Lula terá uma bilateral com o primeiro-ministro da República do Haiti, Garry Conille. Outras bilaterais poderão ser incluídas na agenda de Lula nos próximos dias.

Discurso na abertura da ONU O tradicional discurso do presidente brasileiro na abertura do debate geral da ONU será na manhã de terça, às 9h. Antes, como é de praxe, Lula terá encontro com o secretário-Geral das Nações Unidas, Antonio Guterres.

Neste ano, é esperado que o petista toque em temas como meio ambiente e mudanças climáticas, tendo como pano de fundo o cenário de queimadas no país, a redução das desigualdades e combate à fome, transição energética e reforma da governança global, como a inclusão de mais países no Conselho de Segurança.

G20 Lula regressa ao Brasil na quarta-feira (25/9), mas antes participa da sessão de abertura da reunião de chanceleres do G20, incluindo o ministro Mauro Vieira. A presidência do Grupo dos Vinte em 2024 é do Brasil, que deverá entregá-la para a África do Sul no fim deste ano.

O encontro também será aberto a todos os Estados-membros da ONU. A delegação do Brasil também destacará os resultados obtidos durante a presidência brasileira do G20, como o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a proposta de taxação dos super-ricos.