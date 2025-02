Lula vai a evento que formaliza Lindbergh como líder do PT na Câmara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na noite desta sexta-feira (31/1), do evento que formalizou o Lindbergh Farias (PT-RJ) como o novo líder do PT na Câmara dos Deputados. O evento aconteceu no Lago Sul, área nobre de Brasília, e contou com a bancada petista da Casa Legislativa.

Lindbergh assume a cadeira antes ocupada por Odair Cunha (PT-MG).

Entenda a troca

Odair Cunha deixa a liderança do PT na Câmara e quem assume é Lindbergh Farias, que possui um perfil mais energético nos embates políticos.

A troca na liderança contou com a presença de diversos parlamentares do PT, incluindo a presidente do partido.

Lindbergh indicou que a reforma do Imposto de Renda será uma das pautas prioritárias da bancada.

Além de Lula, estiveram presentes a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, a primeira-dama, Janja da Silva, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Durante o evento, o novo líder do PT indicou quais serão as principais pautas da bancada em 2025. Ele citou, por exemplo, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

“Entre as pautas prioritárias no Congresso teremos a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, medida apoiada por 82% da população, o fim da jornada de trabalho 6×1 e projetos que auxiliem no combate à inflação de alimentos”, disse Lindbergh.

Outro ponto levantado durante a oficialização de Lindbergh Farias como novo líder da bancada na Câmara foi a necessidade de aumentar a popularidade de Lula. Uma pesquisa Quaest divulgada nesta semana mostra que a gestão do presidente é reprovada por 49% do eleitorado brasileiro e aprovada por 47%.

A expectativa é conseguir reduzir a desaprovação do governo diante da população para que o petista tente a reeleição em 2026. Para isso, a expectativa é de ampliar a presença petista nas redes sociais, uma das bandeiras levantadas pelo novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira.

O presidente Lula também deve intensificar as agendas Brasil afora.

Além disso, os parlamentares presentes foram convocados a se mobilizar para comparar os dois anos do governo Lula com os dois anos do governo Bolsonaro.

(Colaboraram Mariah Aquino e Gabriel Buss)