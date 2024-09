Lula vai a Nova York discutir clima e extremismo na ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca, neste sábado (20/9), em Nova York, nos Estados Unidos (EUA), para participar da 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O petista permanecerá em solo norte-americano até a próxima quarta-feira (25/9). Durante a visita, o presidente deverá reforçar compromissos com as pautas de meio ambiente, combate à fome e a reforma da governança global, prioridades da presidência do Brasil no G20.

A visita de Lula ocorre em meio à emergência climática relacionada ao avanço das queimadas e à seca histórica no Brasil. Nas últimas semanas, a disparada nos focos de incêndio pressionou o governo federal na busca por uma solução. O governo Lula, além de se reunir com governadores, anunciou a liberação de R$ 514 milhões em créditos extraordinários.

A agenda de Lula começa no domingo (22/9), quando o petista participa da Cúpula do Futuro, um encontro convocado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. Durante o evento, representantes das nações devem assinar um pacto com compromissos para o futuro, relacionados a temas como desenvolvimento sustentável, paz e segurança internacionais, ciência, tecnologia, entre outros.

Já a segunda-feira (23/9) será mais voltada às reuniões bilaterais. O chefe do Executivo brasileiro conversará com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e com o primeiro-ministro do Haiti, Garry Conille.

No dia seguinte, terça-feira (24/9), Lula será o primeiro a discursar na abertura da 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele também promoverá, ao lado do presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, uma reunião em defesa da democracia e contra o extremismo.

Histórico A mais recente viagem internacional do presidente brasileiro ocorreu em agosto deste ano. O petista foi ao Chile para encontros com empresários e membros dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário chileno, além de assinar pelo menos 17 acordos e memorandos bilaterais.

Na 78ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano passado, Lula afirmou que o Brasil voltava para ajudar a enfrentar problemas globais.

“Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais”, apontou.