Lula vai ao RS entregar casas e inaugurar centro oncológico

Presidente também irá ao Paraná, mas não deve ter compromisso relacionado ao acidente com o voo da Voepass para evitar politizar a tragédia

Na imagem, o presidente Lula observa destroços das casas do bairro Navegantes, em Arroio do Meio, uma das mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Presidente esteve no Estado pela última vez em junho Ricardo Stuckert/Planalto – 6.ago.2024

PODER360 13.ago.2024 (terça-feira) – 6h31



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá ao Paraná e ao Rio Grande do Sul na 5ª e na 6ª feira (15 e 16.ago.2024). Será a 1ª vez que o governante volta ao Estado gaúcho desde 6 de junho, quando viajou para Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, duas das cidades mais afetadas pelas enchentes.

Esta será sua 5ª visita ao Estado e a 1ª em que participará de entregas do governo federal na região desde as fortes chuvas que atingiram a região em abril e maio.

Em São Leopoldo (RS), o presidente participará da inauguração do Complexo Viário da Scharlau (um bairro da cidade). Em Porto Alegre (RS), Lula inaugurará o Centro de Hematologia e Oncologia do Hospital Conceição e entregará moradias do Minha Casa, Minha Vida para pessoas que perderam suas residências nas fortes chuvas que atingiram o Estado em abril e maio.

No dia anterior, o presidente participará da cerimônia de retomada da Fafen, uma fábrica de fertilizantes nitrogenados. Também anunciará investimentos na Repar (Refinaria Presidente Getúlio Vargas). Ambos serão realizados em Araucária (PR). Depois, Lula seguirá para São José dos Pinhais (PR) para visitar a fábrica da Renault no Brasil.

O governante, porém, não deve ter compromissos relacionados à tragédia com o avião ATR-72, da Voepass, que caiu na 6ª feira (9.ago.2024). O voo saiu de Cascavel (PR) e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mas caiu sobre a cidade de Vinhedo (SP). Não é praxe o presidente se encontrar com familiares ou visitar o local do acidente justamente para evitar politizar a tragédia.