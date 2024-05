Lula vai indicar autoridade federal para o Rio Grande do Sul

Decisão atende a pedido de transferência da estrutura da Presidência ao Estado para acompanhar as enchentes

Nome deve ser anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (dir.) ainda nesta 3ª feira (14.mai) Sérgio Lima/Poder360 – 09.mai.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar nesta 3ª feira (14.mai.2024), a indicação de um coordenador do governo federal que ficará temporariamente no Rio Grande do Sul representando o Planalto. A informação foi dada pela primeira-dama Janja Lula da Silva em entrevista ao portal ICL Notícias.

Segundo Janja, a decisão é uma resposta ao pedido de transferência do governo para o Estado para melhorar o auxílio federal às enchentes.

A primeira-dama afirmou que migrar a estrutura da Presidência para o Rio Grande do Sul poderia trazer mais dificuldades, como solicitado pelo prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PDT).. “Acho que isso poderia criar um transtorno a mais na vida do Rio Grande do Sul. O único lugar que poderia ser seria Porto Alegre, mas os hotéis lá já estão lotados“, disse Janja.

Na 4ª feira (15.mai), o presidente e a primeira-dama viajarão ao Estado pela 3ª vez desde o início das enchentes.

