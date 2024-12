Lula vai receber primeiro-ministro da Eslováquia na terça-feira em Brasília

Na próxima terça-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, em Brasília. O encontro está marcado para as 10h, no Palácio do Planalto, onde os líderes discutirão questões bilaterais e assinarão acordos. Após a reunião, haverá uma declaração à imprensa e um almoço no Palácio Itamaraty. Recentemente, Robert Fico foi alvo de um ataque a tiros, interpretado como uma tentativa de assassinato com motivações políticas. Lula se manifestou sobre o incidente, considerando-o “inadmissível” e expressando solidariedade ao primeiro-ministro eslovaco.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA