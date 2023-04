Lula vai sobrevoar neste domingo regiões atingidas pelas chuvas no Maranhão

Presidente estará acompanhado do governador do Estado, Carlos Brandão (PSB), e falará com a imprensa no aeroporto de Bacabal

Governo do Maranhão/Gilson Teixeira e Júnior Foicinha

Ao menos 64 municípios decretaram situação de emergência no Maranhão



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai sobrevoar, na manhã deste domingo, 9, as regiões atingidas pelas chuvas no Maranhão. Após o sobrevoo, que será feito ao lado do governador do Estado, Carlos Brandão (PSB), o petista seguirá para o aeroporto de Bacabal, onde falará com a imprensa. No Twitter, Carlos Brandão confirmou a visita de Lula e disse que irão verificar as demandas que precisam de atenção. “O presidente Lula atendeu nosso chamado e vai conosco a cidades afetadas pelas enchentes, neste domingo, para acompanhar de perto a situação no Maranhão. Vamos sobrevoar municípios e verificar in loco quais necessidades ainda precisam de atenção”, escreveu na publicação. “Com o governo federal, prefeitos, vice-prefeitos, bancadas federal e estadual, lideranças e sociedade civil, temos assistido as famílias atingidas pelas fortes chuvas. E vamos continuar dando todo o suporte necessário”, acrescentou. Como mostrou o site da Jovem Pan, o número de municípios do Maranhão que decretaram situação de emergência devido às fortes chuvas e enchentes registradas no Estado chegou a 64. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 35.894 famílias foram afetadas pelas inundações e 7.757 estão desabrigadas e desalojadas. A cidade de Buriticupu, que tem sofrido com a abertura de enormes crateras, decretou estado de calamidade pública. A Defesa Civil maranhense está nos municípios afetados para prestar auxílio às famílias e apoio às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil das prefeituras e monitorar ocorrências em que prejuízos e danos foram causados à população por conta do período chuvoso. Equipes do governo do Estado, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras das cidades afetadas realizam uma operação conjunta para auxiliar as vítimas do interior do Maranhão. Cerca de 13 mil cestas básicas, 34 mil litros de água e 2 mil colchões foram enviados para os 64 municípios em estado de emergência. O Corpo de Bombeiros local também informou que já foram registradas seis mortes em todo o estado desde o início da onda de chuvas na região.