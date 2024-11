Lula vai visitar sala de situação do Enem neste domingo (2/11) antes de início das provas

Antes do início das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (3/11), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai visitar a sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, onde estará localizada a sala de situação do Enem.

O chefe do Executivo deve chegar ao local às 11h, pouco antes da abertura dos portões em todo o país, às 12h. Ele estará acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente do Inep, Manuel Palacios.

Será a segunda vez que Lula visita a sala de situação antes do início do Enem. Em 2023, o presidente também esteve na sede do Inep, onde comentou sobre os apagões em várias cidades de São Paulo que, na época, foram causados pelo aumento de chuvas fortes no estado.

Neste domingo, será realizada a prova de Língua Portuguesa e Estrangeira, Ciências Humanas e a redação. Já no próximo fim de semana, no dia 10, os estudantes fazem as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Ao todo, o exame conta com 4,3 milhões de inscritos, dos quais 1,6 milhão são concluintes do ensino médio.

