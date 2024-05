Lula venceria Tarcísio por 46% a 40% em 2026, diz Quaest

Ricardo Stuckert / PR

1 de 1 Imagem colorida mostra Lula e Tarcísio, ambos de terno azuis, de braços dados, conversando – Metrópoles – Foto: Ricardo Stuckert / PRSe as eleições de 2026 fossem agora, Lula venceria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por 46% a 40% na disputa presidencial, segundo a primeira pesquisa eleitoral da Genial/Quaest para as próximas eleições presidenciais. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (13/5).

Segundo a Quaest, o Nordeste garantiria a vitória de Lula, com o presidente tendo 66% dos votos por sua reeleição, contra 25% do governador de São Paulo.

Tarcísio venceria por 45% a 39% no Sudeste e por 46% a 41% no Sul. Lula venceria entre as mulheres por uma margem de 17 pontos percentuais em todas as faixas etárias.

Apesar do cenário de vitória contra Tarcísio, 55% dos brasileiros não dariam uma segunda chance para um novo mandato de Lula em 2026. A pesquisa mostrou que 47% dos eleitores poderiam votar para reeleger Lula, mas 49% rejeitam o presidente.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de maio e ouviu presencialmente 2.045 brasileiros de 16 anos ou mais em todos os estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?