Lula volta a criticar Campos Neto e diz que Senado pode trocar presidente do BC

Chefe do Executivo disse não conhecer bem o atual presidente do Banco Central, mas que acredita ser alguém de ‘boa fé’

Fátima Meira / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO

Roberto de Oliveira Campos Neto é o atual presidente do Banco Central do Brasil



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a chamar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de “esse cidadão”, disse que o Senado Federal pode trocar a presidência e culpou o banco pela alta na taxa de juros. “Acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e saber como é que vai cuidar desse país porque ele tem muita responsabilidade. Ele tem mais responsabilidade do que Meirelles tinha no meu tempo. Naquele tempo, era fácil jogar a culpa no presidente da República. Agora não. A culpa é do Banco do Central. Agora é o Senado que pode trocar o presidente do Banco Central”, afirmou Lula, durante conversa com membros da imprensa. Atual presidente do BC, Campos Neto tem mandato até o fim de 2024.

No encontro, o mandatário também voltou a afirmar que não é possível o país crescer com uma taxa de juros de 13,75%, definida pelo Banco Central, e disse ter tido pouco contato com Campos Neto. “Como eu não conheço ele bem — só estive uma única vez com ele —, sempre parto do pressuposto de que as pessoas são de boa-fé, de boa vontade. Quer acertar, consertar a economia brasileira, que a economia precisa voltar a crescer, que os juros precisam ser acessíveis pela parte dos investidores brasileiros. Espero que o Haddad esteja acompanhando, a Simone esteja acompanhando e que ele próprio esteja acompanhando a situação do Brasil”, reforçou.