Lula voltará ao Brasil em avião usado em operação de repatriação na Cisjordânia

A aeronave VC-1 realizou o pouso de emergência em segurança no Aeroporto da Cidade do México, nesta terça-feira (1), às 22h16 (horário de Brasília), após uma pane no avião presidencial, com 16 pessoas a bordo, entre elas o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Após o comunicado da pane na aeronave, a Força Aérea Brasileira deixou a postos um avião reserva no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, a cerca de 50 km da Cidade do México, para trazer o presidente Lula (PT) e sua comitiva de volta ao Brasil. A aeronave é a VC-2 (Embraer 190), avião presidencial operado pelo Grupo de Transporte Especial da FAB. Ele fica baseado em Brasília e atende o presidente, vice-presidente e ministros. Tem capacidade para 40 passageiros. O avião não possui cama como a aeronave que realizou o pouso de emergência.

Ela é considerada um avião reserva e, em algumas viagens, acompanha a outra aeronave presidencial quando a comitiva não cabe em somente um avião ou quando é necessário o envio de pessoal antes do voo presidencial.

A aeronave VC-2 (Embraer 190) da Presidência da República também já foi utilizada na operação de repatriação em novembro de 2023. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional Marka, em Amã, na Jordânia, com destino ao Brasil. A bordo, 32 passageiros (30 brasileiros, uma jordaniana e um palestino, ambos casados com brasileiros). Eles foram repatriados da Cisjordânia em uma das etapas da Operação Voltando em Paz, realizada em 1 de novembro.

As causas da pane no avião presidencial nesta terça-feira serão investigadas.