Lutador morto em comunidade: câmeras flagram bandidos furtando a moto

Câmeras de segurança registraram o momento em que bandidos levaram a moto do lutador e professor de MMA Diego Braga Alves, encontrado morto no Morro do Banco, na Zona Oeste do Rio. Segundo o G1, o atleta resolveu subir a comunidade, comandada por traficantes, na tentativa de recuperar o veículo, levado da Muzema.

Filho da vítima, o também lutador Gabriel Braga, contou que o pai passou a manhã de segunda-feira (15/01) à procura da moto furtada e decidiu subir sozinho para tentar reavê-la. No Instagram, Diego chegou a divulgar o vídeo em que os criminosos aparecem levando a moto.

Ainda de acordo com ele, após ver as imagens dos homens levando sua moto, Diego Braga resolveu circular as comunidades da região. Primeiro, ele foi até a Tijuquinha. Em seguida, ao Morro do Banco, onde foi feito refém, perdeu o contato com familiares e amigos, e, depois, acabou morto.

O corpo do lutador de MMA, que tinha 44 anos, foi encontrado por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 31º BPM (Barra da Tijuca). O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).

Diego Braga, que teria sido confundido com miliano, era dono da academia Tropa Thai. As aulas de segunda-feira foram canceladas.

Ainda de acordo com o portal de notícias, na manhã desta terça-feira (16/01), os agentes prenderam um homem que confessou ter participado do crime. Ele estava em uma casa onde foram encontradas drogas e tem passagens pela polícia.

lutador buscava moto roubada

A moto do lutador foi furtada na Muzema Reprodução/Redes sociais

Lutador Diego Braga

Lutador Diego Braga, morto em comunidade: câmeras flagram bandidos furtando a moto INstagram/Reprodução

Lutador Diego Braga

Lutador Diego Braga, morto em comunidade: câmeras flagram bandidos furtando a moto INstagram/Reprodução

lutadores

Diego Braga é pai do também lutador Gabriel Braga Reprodução/Redes sociais

lutador

Diego desapareceu na madrugada quando procurava sua moto furtada Reprodução/Redes sociais

lutador e professor de MMA Diego Braga Alves

Diego Braga Alves era professor e lutador de MMA Reprodução/Redes sociais

Quem era Diego Braga Diego Braga começou a carreira profissional no MMA, em 2003, e enfrentou grandes nomes da modalidade, como Miltinho Vieira e Adriano Martins. Ele também lutou muay thai.

O atleta treinou com grandes nomes do esporte no país, como o ex-campeão de peso médio do UFC Anderson Silva, e os irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. A última luta profissional dele ocorreu em 2019.