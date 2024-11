A pregadora gospel Vitória Souza usou suas redes sociais para compartilhar um momento de luto e tristeza com seus seguidores. Em uma publicação no Instagram, ela relatou o falecimento de sua tia, ocorrido enquanto ministrava em um evento. “Assim que desci do altar, recebi a notícia e… não foi nada fácil!”, escreveu a pregadora, emocionada.

Segundo Vitória, a tia era muito querida, e ela ficou profundamente abalada pela perda. Devido à distância, ela não conseguiu transporte a tempo para o velório, o que intensificou seu sofrimento. “Chorei muito… e por estar muito longe, não consegui voo, nem ônibus, nem carro para chegar em tempo do velório”, explicou.

Apesar da tristeza, Vitória expressou sua fé e confiança em Deus, afirmando estar firme mesmo diante das dificuldades. “Estou triste como qualquer outro ser humano estaria, mas estou firme em Deus… pois pedi para que a vontade dEle seja feita”, disse.

A pregadora ainda agradeceu o apoio que recebeu nas redes sociais: “Obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Amo vocês! Orem por mim!”, finalizou. O post sensibilizou seus seguidores, que deixaram mensagens de conforto e orações nos comentários.

The post Luto: Após pregação, Vitória Souza recebe a pior notícia e cai no choro appeared first on Fuxico Gospel.