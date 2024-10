Luva de Pedreiro ganha série documental sobre sua história de vida

O influenciador baiano Iran Santana Alves, conhecido como Luva de Pedreiro, terá sua história documentada em uma série do streaming Max. O anúncio de “O Rei da Jogada” foi realizada nesta quarta-feira (23).

A série contará a história da vida do jovem de 22 anos, de Quijingue, no interior da Bahia, que se tornou um fenômeno nas redes sociais com seus vídeos. Os episódios serão divulgados a partir do dia 7 de novembro.

A produção foi gravada em locais como Tabua, Recife, São Paulo e Paris e terá entrevistas com Tiago Leifert, Gkay, Falcão, Carlinhos Maia e Kondzilla. Confira o trailer: