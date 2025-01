Luxo tropical e inovação: a experiência única do Dom Pedro Laguna

O Dom Pedro Laguna Beach Resort by Wam Experience, já reconhecido como um dos destinos mais emblemáticos do litoral cearense, está se reinventando. Além de ser um refúgio paradisíaco cercado por exuberâncias naturais e infraestrutura de ponta, o resort inicia um ambicioso projeto de retrofit, visando modernizar e aprimorar ainda mais a experiência dos hóspedes, sem perder o charme que o tornou tão especial.

um refúgio com novidades planejadas para surpreender

O retrofit, que terá início em 2025 e previsão de conclusão para 2027, representa um investimento significativo de R$40 milhões. Todas as áreas do resort, incluindo os apartamentos e espaços comuns, serão modernizadas. Além disso, um novo bloco com 20 acomodações será adicionado às atuais 102, elevando o total para 122 unidades habitacionais.

Os chalés na Water Villa serão ampliados e ganharão banheiras de hidromassagem. Já as Royal Villa, que oferecem vistas privilegiadas para o mar, terão decks elevados com hidromassagem privativa, reforçando o compromisso do resort com o conforto e a exclusividade.

experiências renovadas para todas as idades

A estrutura do restaurante à beira-mar será ampliada, oferecendo um ambiente ainda mais acolhedor para desfrutar de almoços, jantares e petiscos. Para os pequenos, o espaço kids será completamente remodelado, com piscina de bolinhas, mini cinema e videogames, garantindo diversão e conforto.

Os adeptos de esportes e bem-estar terão acesso a uma academia com vista para o mar e uma guarderia equipada com uma escola de kitesurf, ideal para quem busca aventura e conexão com a natureza. O novo SPA e o espaço beauty trarão opções relaxantes e rejuvenescedoras, tornando o resort uma verdadeira experiência de luxo.

sustentabilidade e integração local

O projeto de retrofit incorpora práticas sustentáveis, reafirmando o compromisso do Dom Pedro Laguna com a preservação ambiental. Localizado no complexo Aquiraz Riviera, o resort também busca fortalecer a conexão com a comunidade local, promovendo um impacto positivo na região.

Tecnologia e conveniência

Os hóspedes poderão contar com serviços exclusivos, como check-in online e a assistência de um concierge dedicado. Além disso, o cardápio será ampliado, com mais opções vegetarianas e veganas, refletindo as tendências mais recentes da gastronomia.

um marco para o turismo de luxo no brasil

Com a assinatura do renomado arquiteto Luiz Fiúza, o retrofit do Dom Pedro Laguna by Wam Experience promete estabelecer um novo padrão para resorts de luxo no Brasil. Ao combinar design sofisticado, experiências personalizadas e um cenário natural inigualável, o resort continua sendo uma escolha inquestionável para viajantes exigentes em busca de excelência.

Seja para relaxar à beira-mar, explorar a cultura local ou se aventurar em atividades esportivas, o Dom Pedro Laguna é o destino onde o luxo tropical encontra a inovação hoteleira.